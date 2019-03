Travolta da un treno mentre scatta un selfie, Karina muore a 15 anni: “Fatta a pezzi” (Di martedì 26 marzo 2019) Karina Baymukhambetova è morta a soli 15 anni Travolta da un treno merci mentre cercava di scattare un selfie sui binari. Con lei c'era un ragazzo che, vedendo la vettura arrivare, è riuscito a scansarsi. Il conducente del treno ha attivato il freno di emergenza ma non è riuscito a evitare la tragedia.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019)Baymukhambetova è morta a soli 15da unmercicercava dire unsui binari. Con lei c'era un ragazzo che, vedendo la vettura arrivare, è riuscito a scansarsi. Il conducente delha attivato il freno di emergenza ma non è riuscito a evitare la tragedia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

giampodda : RT @franceccobass: #StadiodellaRoma Corona un'altra volta in gattabuia #StadiodellaRoma Travolta dal treno, amputate le gambe #StadiodellaR… - FerrovieInfo : Questa volta si sarebbe trattato di una imprudenza. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenord #Lombardia #RFI… - 7giorni : La donna, tutt’ora ricoverata in gravi condizioni, avrebbe attraversato i binari mentre il treno era in partenza. N… -