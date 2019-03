Torregiani: "Almeno 20 anni deve farli"

"No, non sta a me dire se le scuse di Battisti sono o non sono sincere,né decidere quale cavillo intellettuale possano usare i suoi avvocati.Lui ha queste opportunità, è normale che arrivi ad usarle", ma "io credo che20in carcere debbatutti, se proprio vogliamo essere molto buoni.Poi in un eventuale futuro, sono d'accordo che abbia benefici, purché leciti", per ottenerli "non basta chiedere perdono". Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital Alberto,figlio del gioielliere ucciso da Battisti nel '79.(Di martedì 26 marzo 2019)