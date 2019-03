Torna finalmente a listino Volkswagen Golf TGI | la tedesca a metano diventa più potente

Torna finalmente a listino Audi A3 g-Tron - la tedesca che va a metano [GALLERY] : La nuova Audi A3 g-Tron è dotata di 3 bombole di metano per una capacità totale di 18 kg, assicurano un’autonomia a metano di circa 400 km Torna a listino, per ora solo in Germania, la motorizzazione g-Tron dell’Audi A3. L’aggiornamento della media di Wolfsburg porta adesso il nuovo powertrain costituito dal 4 cilindri 1.5 TFSI da 130 CV, lo stesso di Volkswagen Golf TGI, Seat Leon TGI e Skoda Octavia G-TEC. Alimentata ...

Manuel Bortuzzo Torna in piscina : «Finalmente inizia la riabilitazione» Video : Un giorno importante per il nuotatore ferito all'Axa per errore e rimasto paralizzato. Sta bruciando le tappe della riabilitazione. Papà Franco: «Qui sono straordinari»

«Non mentire» : il remake con cui Mediaset Torna (finalmente) a respirare : Non MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireLa sigla era già di per sé un passo avanti. Nessuna grafica stilizzata, nessun font abborracciato. Solo una ripresa aerea, un successo dei Cranberries in sottofondo e i protagonisti, Laura e Andrea, che scelgono di darsi una chance e uscire a cena. Lui, chirurgo affermato. Lei, insegnante di carattere. Soli, belli, che ammiccano con lo ...

Il bimbo più piccolo del mondo Torna finalmente a casa da mamma e papà : finalmente la buona notizia è arrivata, il neonato più piccolo del mondo sta bene ed è tornato a casa dai propri genitori. Il bambino ha stabilito uno spiacevole record mondiale poiché è nato in Giappone molto prematuramente, è stato infatti partorito alla ventiquattresima settimana e pesava solo 268 grammi. La situazione era da considerarsi tragica, un bambino così piccolo non si era mai visto e le possibilità di sopravvivenza erano davvero ...

Breaking Bad sta Tornando. E finalmente scopriremo cosa ne è stato di Jesse Pinkman : Aaron Paul vestirà nuovamente i panni di Jesse Pinkman. A sei anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio, Breaking Bad tornerà con un lungometraggio dedicato a uno dei suoi protagonisti. Secondo Hollywood Reporter, il film è concepito come un sequel della serie e scopriremo cosa ne è stato di Jesse dopo la sua fuga in macchina, verso la libertà.Sempre secondo le indiscrezioni riportate dal sito, Netflix ...

Finalmente è Tornato il centravanti e presto rivedremo i veri numeri 10 : Mi diceva nei giorni scorsi Prandelli che nel pallone non c'è più niente da inventare. Bisogna soltanto interpretare al meglio certi concetti, mettendoli al servizio del calcio moderno. Senza ...

Manchester United - Pogba : 'Finalmente il quarto posto : con Solskjaer sono Tornati i risultati' : Paul Pogba , centrocampista del Manchester United autore di una doppietta oggi contro il Fulham, ha parlato così a Sky Sport : 'Siamo felicissimi di essere tornati al quarto posto in classifica, era proprio quello che volevamo. Da quando è arrivato mister Solskjaer era questo l'obiettivo, la strada è ancora lunga, ma ...

Francesco Chiofalo dopo l'operazione : "Sono finalmente Tornato a casa" : Francesco Chiofalo sta pian paino riprendendo in mano la sua vita: dopo la pericolosa operazione al cervello per la rimozione di un tumore, il personal trainer ha attraversato un periodo duro, dal ...