Riscatto della laurea | vale anche per i titoli conseguiti all' estero?

Riscatto agevolato della laurea : perché per gli over 45 resterà sulla carta : La condizione che il periodo di Riscatto agevolato si collochi dal 1996, periodo di competenza del metodo contributivo, risulta ben più stringente rispetto al limite di età dei 45 anni che verrà cancellato in caso di approvazione del testo da parte del Parlamento. Di fatto la nuova misura del Riscatto della laurea «light» può essere pienamente goduta per chì è nato dal 1977 in avanti e si è iscritto all’università nel 1996. ...

Riscatto della laurea agevolato - come funziona e chi può ottenere lo sconto : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 introduce anche il Riscatto della laurea (e dei buchi contributivi) agevolato: inizialmente previsto per gli under 45, le modifiche al testo hanno previsto un'estensione dello sconto per chiunque non abbia contributi versati prima del 1996, indipendentemente dall'età.Continua a leggere

Riscatto della laurea - sconto anche agli over 45 : ecco i requisiti : Riscatto della laurea con lo sconto anche per chi ha più di 45 anni. Resta però l'obbligo di non aver versato contributi prima del 1996. La novità, contenuta nel cosiddetto decretone con le norme su ...

Dal Riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le modifiche al decretone Tria : sconti e incentivi per la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

Niente limite di età al Riscatto della laurea e aiuto alle famiglie con disabili : ecco le novità del decretone : Il decretone esce dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera dopo un esame lampo ma non per questo privo di novit . Come gi al Senato, la maggior parte delle modifiche ha riguardato il ...

