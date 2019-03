Marquez svela il suo allenamento speciale

MotoGp – Il Dottor Zasa svela i ‘segreti’ di Rossi e Marquez : “Vale e Marc? Uno meticoloso - l’altro invece…” : Il Dottor Zasa e le differenze tra Valentino Rossi e Marc Marquez: il commento della guida della Clinica Mobile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata la settimana scorsa col Gp del Qatar, vinto da Andrea Dovizioso seppur con qualche polemica per lo spoiler montato sulla Ducati reputato irregolare da diversi team. Ottima gara per Marc Marquez, che ha dimostrato di essersi dimenticato ormai dell’infortunio alla spalla, bene inoltre ...

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGp – In amore vince chi… corre! Marquez svela : “con Lucia viviamo separati. Vita sentimentale ok - ma penso alla carriera” : Marc Marquez non si sbottona sulla sua Vita sentimentale: il pilota glissa sulle domande riguardanti la sua fidanzata Lucia Rivera e svela di dare la priorità alla sua carriera ‘In amore vince chi fugge‘, recita un vecchio detto che può tornare buono nel mondo dei motori. In MotoGp vince chi corre… più veloce degli altri. Lo sa bene Marc Marquez che di fughe in solitario verso il traguardo se ne intende. Il pentacampione nella ...