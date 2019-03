Inter | per Icardi primo allenamento in gruppo dopo 40 giorni

Inter - attesi oltre 50mila spettatori per la Lazio : spettatori Inter Lazio – Dopo la vittoria nel derby di Milano, l’Inter si prepara a scendere in campo domenica 31 marzo, alle ore 20.30, per affrontare la Lazio. Un match fondamentale nella corsa Champions, con i biancocelesti che stanno vivendo un buono stato di forma e proveranno ad accorciare sui nerazzurri. Sono già oltre 50.000 […] L'articolo Inter, attesi oltre 50mila spettatori per la Lazio è stato realizzato da Calcio e ...

I curdi siriani hanno chiesto la creazione di un “tribunale Internazionale” per processare i sospetti miliziani dell’ISIS : I curdi siriani hanno chiesto formalmente la creazione di un “tribunale internazionale” con sede nel nordest della Siria per processare i sospetti miliziani dello Stato Islamico (o ISIS) e assicurare procedimenti «condotti in maniera giusta e in conformità con il

Tennis - Serena Williams parteciperà agli Internazionali d’Italia. L’ex numero uno tornerà in campo a Roma : Serena Williams parteciperà agli Internazionali d’Italia di Tennis: l’indiscrezione è lanciata dal giornalista Ben Rothenberg, che afferma come questa notizia sia stata data dall’allenatore della statunitense, Patrick Mouratoglou. L’ex numero uno al mondo ha abbandonato il torneo di Miami per un problema al ginocchio e potrebbe rientrare direttamente nel torneo che si giocherà a Roma. In passato Serena Williams ha già ...

Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete Interna e scoperto agli inizi di marzo : Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete interna e scoperto agli inizi di marzo. Il País ha scritto che la complessità e la difficoltà dell’attacco hanno spinto gli investigatori a

Mercato Inter - arrivano conferme per Dzeko : dopo Pasqua “l’affondo” : Icardi sì-Icardi no. Il calciatore argentino è tornato ad allenarsi coi compagni, ma bisogna capire se nella prossima stagione farà ancora parte dell’Inter. Nel frattempo i nerazzurri continuano a sondare il Mercato degli attaccanti. Si sa già dell’Interesse per Edin Dzeko. Notizia confermata quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, che addirittura riferisce di un possibile “affondo” dei milanesi dopo Pasqua, ...

Inter - assalto a Dzeko per il dopo Icardi : Edin dice sì : In particolare, come scrive La Gazzetta dello Sport , è il centravanti bosniaco il profilo che stuzzica maggiormente , sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'esperienza. Dal canto suo, ...

Una carriera Internazionale per la giovane attrice Silvia Morigi che ad aprile sarà al Tribeca Film Festival con il film “Safe Spaces” scritto e diretto da Daniel Schechter. : Classe 1990 e una formazione americana svolta a New York al Lee Strasberg Theatre and film Institute dove ha completato il Two Years Conservatory Program nel dicembre 2016. Lei è Silvia Morigi pronta ad ammaliare il pubblico del Tribeca film Festival ad aprile con il film diretto da Daniel Schechter “Safe Spaces”. Nel film interpreta Caterina, l’affascinante spirito libero che ruba il cuore di Justin Long a suon di reality checks. Difficile ...

Forte Interesse per Krones : Chiusura del 25 marzo Rialzo marcato per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , tra i componenti dello SDAX , che archivia la sessione in ...

Inter-Lazio - Inzaghi & Spalletti - è sempre derby per la Champions : L'invito dall'ospite è ben accetto. Perché chi ha giocato in casa, ha sempre perso. E allora Inzaghi non vede l'ora d'andare a trovare il vecchio nemico Spalletti. In Coppa lo ha quasi sempre mandato ...

Pallanuoto - Intercontinental Cup 2019 : a Perth si assegnano i pass extra europei per le Finali di World League : In acqua non solo l’Europa Cup femminile (la settimana prossima tocca agli uomini) di Pallanuoto nel prossimo fine settimana: a Perth, in Australia, si disputa l’Intercontinental Cup, ovvero la competizione che assegna alle Nazionali extra europee quattro pass per le Finali di World League sia al femminile che al maschile. Si gioca dal 26 al 31 marzo, diretta streaming a pagamento su FINA TV. Per ciascun torneo due gironi da quattro ...

Inter - Antonello in esclusiva : 'Presto la proposta al comune per San Siro con il Milan' : Parola di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell'Inter che " in esclusiva ai microfoni di Sky Sport " ha fatto il punto sui progressi del progetto. "Noi come Inter " ha detto Antonello - ...

Cosmoprof 2019 - Intervista a Mario Ciarpella : ‘Invecchiare è bello perché ci mantiene vivi a lungo’ : Tra gli espositori presenti alla fiera del Cosmoprof 2019, la redazione di Blasting News ha incontrato Mario Ciarpella, amministratore delegato di Mary Rose, azienda specializzata nella cosmesi naturale e produttrice di particolari emulsioni bifasiche che rispettano la pelle. Tra queste è presente un preparato realizzato con una combinazione di sei piante officinali con metodo di estrazione che è stato poi brevettato. Insomma, per scoprire ...

Cattolica - perfezionato closing accordo con Inter Mutuelles Assistance : Cattolica e Inter Mutuelles Assistance hanno effettuato il closing dell'operazione che vede l'ingresso di Cattolica in IMA Italia Assistance S.p.A. tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale ...