Giletti torna in Rai? Giovedì l’incontro segreto | l’indiscrezione

Giletti vuol tornare da mamma Rai : Il primo amore non si scorda mai. E lo sa bene Massimo Giletti, che giovedì incontrerà segretamente la Rai: suo primo, forse unico, amore. Che non ha mai tradito. Un'indiscrezione che siamo in grado ...

Massimo Giletti - addio Non è l'Arena. Nuova bomba su La7 : 'Torna in Rai'. Sì - ma non dove si pensava : Secondo gli ultimi rumour provenienti dai corridoi di viale Mazzini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis starebbe pensando a un colpo grosso per sostituire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La ...

Massimo Giletti - addio Non è l'Arena. Nuova bomba su La7 : "Torna in Rai". Sì - ma non dove si pensava : Secondo gli ultimi rumour provenienti dai corridoi di viale Mazzini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis starebbe pensando a un colpo grosso per sostituire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La Vita in Diretta: a partire da settembre 2019, a prendere il loro posto potrebbero esserci Paola Fer

Corona torna in carcere : «Ha violato le disposizioni del tribunale». Ieri sera era in tv da Giletti : torna in carcere Fabrizio Corona: l'ex 'paparazzo dei vip' è stato prelevato dai carabinIeri nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, per aver violato le disposizioni del...

Massimo Giletti torna in Rai?/ L'offerta clamorosa per convincerlo mentre Fazio... : Massimo Giletti torna in Rai? Secondo un'indiscrezione, in viale Mazzini starebbero pensando ad un'offerta clamoroso per convincerlo, mentre Fazio...