Falcon Age | l' action adventure per PS4 e PS VR ha una data di uscita

(Di martedì 26 marzo 2019) L'evento State of Play di Sony, andato in onda ieri, è stato piuttosto criticato dai fan, tuttavia durante la trasmissione sono emerse alcune notizie interessanti, come, ad esempio, ladidell'interessanteAge per PS4 e PS VR.Outerloop Games presentò il titolo lo scorso anno descrivendolo come un. Come riportato in una precedente news, "il gioco ci vede nei panni di Ara, che dovrà imparare a combattere, cacciare e a sopravvivere collaborando con il suo falco, scontrandosi con una forza di colonizzazione del tutto automatizzata".Age, che potrà essere giocato anche senza il visore VR di Sony, arriverà il prossimo 9 aprile, come annunciato dagli sviluppatori su Twitter.Leggi altro...

