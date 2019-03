Osmany Juantorena allontana il ritorno con l'Italia : 'Il Discorso con la Nazionale è chiuso' : Osmany Juantorena ha rilasciato una lunga intervista a " La Gazzetta dello Sport ", nella quale ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale , ma soprattutto del finale di stagione con Civitanova , tra scudetto e Champions League . Ecco le principali affermazioni dell'...

Volley - Osmany Juantorena allontana il ritorno con l’Italia : “Il Discorso con la Nazionale è chiuso” : Osmany Juantorena ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale , ma soprattutto del finale di stagione con Civitanova, tra scudetto e Champions League. Ecco le principali affermazioni dell’atleta alla “Rosea“. Juantorena parla della post season di Civitanova: “Nei play-off si azzera tutto quello che abbiamo fatto. Lì sarà dentro ...

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - Discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini :...

TAV - Di Maio : "Finche' saremo al Governo non si farà - Discorso chiuso" : Agenzia Vista, Chieti, 02 febbraio 2019 TAV, Di Maio: 'Finche' saremo al Governo non si farà, discorso chiuso' 'Il discorso sulla Tav è chiuso, finché saremo al Governo non si farà'. Queste le parole ...