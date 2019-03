Copyright, sì Europarlamento a riforma

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore. Il via libera all'accordo sul rispetto del diritto d'autore in Rete è passato con 348sì, 274no, 36 astenuti. Le nuove norme sulmirano a garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore si applichino anche al web. Si rafforza la possibilità per i titolari dei diritti di negoziare accordi migliori per l'utilizzo delle opere da parte dei giganti del web. Si mette così fine "al far west digitale", commenta l'europresidente Tajani.(Di martedì 26 marzo 2019)