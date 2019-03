Brexit, controllo passa a Parlamento

La Camera dei Comuni ha approvato un emendamento sulladestinato a dare "la precedenza" mercoledì al voto su proposte alternative di piani B promossi in, rispetto all'eventuale terzo tentativo di ratifica dell' accordo May. L'emendamento, promosso dai Tory dissidenti Oliver Letwin e Dominic Grieve e dal laburista Hilary Benn, ha ottenuto 329sì e 302no. Il sottosegretario Richard Harrington, che ha votato per il testo contro la volontà del governo, si è dimesso.(Di martedì 26 marzo 2019)