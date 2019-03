USA | rapporto intimo col suo gatto | arrestato maniaco | animale agonizzante

Russiagate - "Trump non è indagato"/ Rapporto Mueller 'scarico' - esulta Presidente USA : Russiagate, Rapporto Mueller 'scarico': Donald Trump non è indagato, no collusioni da Mosca. Aperto il nodo ostruzione giustizia: il Presidente Usa esulta

USA - rapporto Mueller 'assolve' Trump : 21.38 Il ministro della Giustizia Usa Barr, ha consegnato al Congresso le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il "Russiagate", Robert Mueller. Dal rapporto, emerge la "totale e completa assoluzione" di Trump, dice la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders citata dai media Usa.Nel rapporto, Mueller non ha rinvenuto collusioni fra la campagna di Trump e la Russia,ma non lo esonera dall'ostruzione alla giustizia. ...

Chi é Imane Fadil : caUSA morte - biografia e rapporto con Berlusconi : Chi é Imane Fadil: causa morte, biografia e rapporto con Berlusconi Imane Fadil, la biografia Imane Fadil è scomparsa il primo marzo scorso ma solo il 18 marzo i primi esami hanno rivelato che ad ucciderla sarebbero stati degli “agenti tossici non reperibili in commercio”. In pratica, una delle testimoni principali del Caso Ruby con al centro Silvio Berlusconi potrebbe essere stata avvelenata. Gli inquirenti adesso si concentrano sulla ...

USA - poliziotta lascia morire figlia in auto mentre ha un rapporto : rischia 20 anni : Una vicenda tanto grave quanto incresciosa quella che si è verificata negli Stati Uniti d'America circa tre anni fa e che oggi potrebbe arrivare finalmente ad un epilogo finale. Cassie Hope Barker, una poliziotta di 29 anni, ha deciso di appartarsi con il suo superiore per avere un rapporto intimo lasciando la sua bambina di appena tre anni all'interno dell'automobile di servizio, parcheggiata sotto al sole, di fronte all'abitazione dell'uomo. ...

"L'inquinamento caUSA un quarto di malattie e morti nel mondo". Il rapporto dell'Onu sull'ambiente : Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo è legato all'inquinamento e ai danni all'ambiente causati dall'uomo. È quanto scrive l'Onu in un rapporto, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di persone ...

USA - rapporto shock : abusi su 5mila migranti minori durante la loro detenzione : Il Dipartimento federale della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha pubblicato uno studio sul periodo 2015-2017: sarebbero migliaia i migranti abusati già a partire dall'amministrazione Obama

Sicurezza - da Monaco luci livide sul rapporto Ue/USA : La maratona di Monaco, l'annuale conferenza sulla Sicurezza (Munich Security Conference, Msc), che da 55 anni si svolge nel capoluogo bavarese, è, senza alcun dubbio, l'evento di punta per chi si occupa di relazioni internazionali. Quest'anno è stata una maratona tanto illuminante quanto avvilente. Di ritorno da Monaco, è il caso di rimettere insieme i pezzi, pensando ai principali messaggi emersi.Europa e America, due ...

USA - Inviato a Trump un rapporto sui dazi : aumenta il rischio di nuove tariffe : Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha Inviato ieri al presidente Donald Trump l'atteso rapporto sui dazi su auto, ricambi e componentistica elaborato nel quadro dell'indagine avviata lo scorso maggio su richiesta della Casa Bianca per verificare gli effetti delle importazioni sulla sicurezza nazionale. Il rapporto, che rimarrà secretato, rischia di infliggere un duro colpo all'industria automobilistica americana. Tre mesi per ...

Dazi - il rapporto Onu : “In caso di mancata intesa USA-Cina - Ue può trarne benefici” : Tra i due litiganti il terzo gode. Nel caso della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, il “terzo” è l’Unione europea. O almeno questo è quanto sostiene un rapporto pubblicato lunedì scorso dalle Nazioni Unite secondo il quale – in caso di fallito accordo – non saranno le due superpotenze a trarre beneficio dalle reciproche sanzioni commerciali, bensì il Vecchio Continente e un’altra manciata di paesi. Pechino e Washington ...