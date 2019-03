Napoli-Arsenal | da domani biglietti in vendita | curve a 45 euro

ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2019) Quarti di finale dipa League Al via– per gli abbonati, cioè i possessori dei mini-abbonamenti – ladeidigara di ritorno dei quarti di finale dipa League che si disputerà il 18 aprile allo stadio San Paolo.Lacomincia martedì 26 marzo alle ore 15. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i puntiabilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.ssc.it. Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.ssc.it.DIRITTO DI PRECEDENZA La SSCgarantirà a ...

sscnapoli : Napoli-Arsenal, biglietti in vendita da domani ???? - De_Sand21 : RT @sscnapoli: Napoli-Arsenal, biglietti in vendita da domani ???? - Napolisport : #NapoliArsenal, domani parte la vendita dei #biglietti. Diritto di prelazione per gli abbonati. -