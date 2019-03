Mussolini sulla torta | bufera sul consigliere comunale a Napoli

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un mezzo busto di Benitoper ildidi Fratelli d'Italia. Così Marco Nonno ha festeggiato il compleanno nella sezione Fdi di Pianura. Le immagini di quei momenti sono state pubblicate ieri su Facebook e hanno scatenato le polemiche. Critiche sono arrivate dalregionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: "A cento anni dalla nascita del fascismo c"è ancora chi inneggia alla figura di Benito. C"è chi, dopo anni di terrore e di morte, idolatra un dittatore che ha portato l"Italia in uno dei periodi più bui e tragici della sua storia". "Assistiamo - ha aggiunto in una nota sottoscritta con lo speaker Gianni Simioli - a un delirio fascista, supportato da un"ondata di razzismo mai visto prima. Forse ilaveva dimenticato che l"apologia al fascismo è un reato e rischiava una denuncia".Ma Nonno replica: "Non ...

