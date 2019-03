M5S sotto choc | ' È la disfatta' Il Sud volta le spalle a Di Maio

Elezioni Basilicata - Bardi - centrodestra - sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola - centrosinistra - al 33 - M5S sotto il 20 : CRONACA ORA PER ORA, ultimo aggiornamento alle ore 3.07, 3.07 - Sesta proiezione Noto sulle liste: si riduce il margine tra M5s e Lega La sesta proiezione di Noto per la Rai assegna il 19,5% delle ...

Elezioni Basilicata - Bardi (centrodestra) sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola (centrosinistra) al 33 - M5S sotto il 20 : La Basilicata torna al centrodestra dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: il generale della Guardia di Finanza – stando alle proiezioni di Noto per la Rai – ha raccolto il 42,1% delle preferenze. “La regione è pronta per il cambiamento. Abbiamo scritto la storia”, sono state le prime parole del neo ...

Sondaggi elettorali - alle europee crollo del M5S : è sotto il 20% - staccato anche dal Pd : Continua il crollo del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi. Una rilevazione di Euromedia Research prende in considerazione le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee e i Cinque Stelle si attestano al di sotto del 20%, per la prima volta dopo anni. Vengono staccati anche dal Pd, ora un punto sopra. La Lega rimane primo partito con netto vantaggio su tutti gli altri.Continua a leggere

Flat tax - Tria incontra Siri e sottosegretari M5S insorgono : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha incontrato il sottosegretario alle infrastrutture, Armando Siri, ideatore per la Lega della Flat tax che si basa sul reddito familiare. Un incontro che non è andato giù ai due sottosegretari all'economia del Movimento Cinque Stelle: Laura Castelli e Alessio Mattia Villarosa. Un confronto quello tra Tria e Siri che ha rinfocolato le polemiche accesissime sul tema da quando il leader del Carroccio, ...

Le violenze dei gilet gialli condannate anche dal M5S (finito sotto attacco) : Ancora un sabato di scontri a Parigi dove i gilet gialli sono tornati sugli Champs Elysee per protestare contro il governo e il presidente della Repubblica francese, Emmanuele Macron. Incassata la retromarcia del governo sulla tassa dei carburanti, il movimento ha perso la sua ala 'moderata'. La più corposa se si pensa che è passato da 280 mila persone circa in piazza ad appena 28 mila, la scorsa settimana. In strada, dunque, le frange ...

Berlusconi : "Sul M5S gli italiani hanno aperto gli occhi : in Basilicata erano al 40% - ora sono sotto il 20%" : Il leader di Forza Italia sulla Tav: "Situazione comica e vergognosa. C'è stata una perdita di credibilità enorme"

Vittorio Feltri : 'Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo' : 'Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo'. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. ...

Vittorio Feltri : "Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo" : "Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. Spiega il direttore di Libero: "Dopodiché se alle elezioni Europee, come tutti prevedono, la Lega va

Intervista al sottosegretario M5S Stefano Buffagni : "Sulla via della seta è la Lega a spaccarsi" : "Sulla via della seta è la Lega a spaccarsi". È netto Stefano Buffagni, sottosegretario del Movimento 5 stelle e tra gli uomini che gestiscono i dossier più delicati in mano a Luigi Di Maio. Perché, all'improvviso, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti stanno provano a disfare la tela tessuta in questi mesi tra Roma e Pechino. E, a una settimana dall'accordo, a mettere in dubbio le ripercussioni che potrebbe avere ...

Sottosegretario Buffagni (M5S) : "La crisi di governo non è da aprire - è già aperta" : Stefano Buffagni, Sottosegretario al ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, uno dei massimi esponenti del MoVimento 5 Stelle e tra i più impegnati a ribadire il no pentastellato alla Tav, nel tardo pomeriggio di oggi è intervenuto alla presentazione del libro "Il sentiero stretto... e oltre" dell'ex ministro dell'Economia Piercarlo Padoan (Pd) che conversa con Dino Pesole. Ebbene, durante questo evento Buffagni ha detto:"Cosa sta ...

Sardegna : Forello (M5S) attacca - 'Sindrome struzzo - Di Maio nasconde testa sotto la sabbia' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Adesso che i risultati sono definitivi, si possono trarre le conclusioni. La diagnosi è: sindrome severa dello struzzo che, di fronte ad un pericolo imminente o una difficoltà, nasconde la testa sotto la sabbia". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo, Ugo F

Angelo Tofalo - da Hitler a «Boia chi molla» : le gaffe del sottosegretario M5S con mimetica e mitra : Viene facile immaginarselo mentre verga quel post su Facebook in cui ricorda che «ho sempre usato i miei social per stimolare il dialogo sui temi più caldi , …, utilizzando della satira». E «...

Un video con Hitler contro i militari. È bufera sul sottosegretario M5S Tofalo : Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in quota Movimento 5 Stelle, continua a far parlare di sé. E non certo in maniera positiva. L'ultima trovata è il video satirico pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui critica i Cocer usando le immagini tratte dal film "La caduta", in cui Adolf Hitler, interpretato da Bruno Ganz, si arrabbia e poi inveisce contro i suoi generali all'interno del bunker di Berlino.Un video che ha sollevato ...

'Se in Sardegna andiamo sotto il 20 per cento - servirà una riflessione' - dice Marino - M5S - : Insomma, bisogna fare politica, e non la stiamo facendo. Dopodiché, va detto che la gente ci ha votato per ribaltare il paese, abbiamo nutrito aspettative forse esagerate di cambiamento, e ora ci ...