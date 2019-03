La responsabilità risarcitoria dell’hosting provider

leggioggi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Si versa in ipotesi diquando, in presenza di una illiceità “manifesta” (che ricorre quando “sarebbe possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell’esperienza e della conoscenza tipiche dell’operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso”), ilconsapevole abbia omesso di attivarsi per la rimozione del contenuto.Con la sentenza n. 7708 depositata il 19 marzo 2019, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, interviene sul tema delladel c.d. hostingcon questo principio.La Cassazione chiarisce quindi che si versa in tal caso in fattispecie diper fatto proprio colpevole. Il momento in cui ilpassivo ha «conoscenza effettiva» dell’altrui illecito “coincide ...

