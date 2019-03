Dalle elezioni in Basilicata una conferma e tanti interrogativi | la diretta dello spoglio

Dalle elezioni in Basilicata una conferma e tanti interrogativi : Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione Basilicata. Salvini: "Lega triplica i voti". Il Movimento 5 stelle resta il...

Basilicata - elezioni regionali : seggi aperti Dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : Teleborsa, - Domenica 24 marzo 2019, giornata di elezioni regionali in Basilicata. dalle 07:00 e sino alle 23:00 seggi aperti per i 537mila cittadini chiamati al voto per scegliere il nuovo Presidente ...

Basilicata - elezioni regionali : seggi aperti Dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : L'aspetto singolare della candidatura del centrosinistra è che Trerotola, rivendicando più volte di non aver mai fatto politica , distanziandosi dalla storia del centrosinistra locale, ha sorpreso , ...

Elezioni Basilicata - si vota Dalle 7 : 05.30 Apriranno tra poco più di un'ora le urne in Basilicata, dove oggi si vota, dalle 7 all 23, per le Elezioni regionali. I cittadini chiamati alle urne sono circa 574mila. Quattro i candidati presidente: Vito Bardi (centrodestra), Antonio Mattia (M5S), Carlo Trerotola (centrosinistra), Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).

Divergenze parallele : sondaggi e democrazia on line - Dalle elezioni politiche alle europee. Bordignon - Ceccarini e Mazzoni ne parlano alla ... : Con Bordignon e Ceccarini, rispettivamente docenti di Scienza politica e Sociologia generale all'Università di Urbino, ricercatori del Laboratorio di Studi politici e sociali La Polis, Demos-Pi e ...

Dalle elezioni all'attualità - risate amare al cabaret : Le imminenti elezioni europee e i 'balletti' governativi tra 5Stelle e Lega aguzzano l'ingegno dei comici, che arrotano i metaforici coltelli della satira. Uniscono le forze Antonio Cornacchione e ...

Il primo ministro finlandese si dimetterà oggi - a un mese Dalle elezioni politiche : Il primo ministro finlandese Juha Sipilä ha fatto sapere che si dimetterà in giornata, portando di fatto alla caduta del governo di centrodestra che guidava dal 2015. La caduta del governo arriva a circa un mese di distanza dalle elezioni

A un anno Dalle elezioni - che ne è stato del “cambiamento“? : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Sfogliando, a distanza di un anno dal voto del 4 marzo 2018, i quotidiani dell’indomani, non si può fare a meno di rilevare come le reazioni immediate di vincitori e vinti, ancora nell’impossibilità di abbracciare integralmente le conseguenze della consultazione, già fossero accomunate dalla sensazione che quel pronunciamento sorprendente – certo propiziato dal ...

Rinascimento Gioiese si astiene Dalle prossime elezioni comunali : ... piuttosto ci si dovrebbe chiedere perché svariate risorse eccellenti della nostra terra preferiscano non prendere parte alla competizione, individuando nell'azione politica esclusivamente una ...

Elezioni Sardegna 2019 - exit poll Dalle 22. Domani proiezioni e risultati : Per i risultati ufficiali delle Elezioni regionali in Sardegna si dovra attendere il lunedì. Lo spoglio comincerà infatti alle 7 e potrebbe durare l'intera giornata. Ci saranno comunque le proiezioni. ...

Elezioni Sardegna 2019 - urne aperte Dalle 6 - 30. Assalto armato a una cisterna di latte : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna , dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri ...

Elezioni Sardegna 2019 - urne aperte Dalle 6 - 30 : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna , dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri ...

Elezioni regionali in Sardegna - urne aperte Dalle 6 e 30 fino alle 22 : Voto ad alta tensione oggi in Sardegna. Sull'elezione regionale pesa l'incognita della rabbia dei pastori, strangolati dal prezzo troppo basso del latte . E si paventa un effetto diretto sul voto, ...

Thailandia - la principessa esclusa Dalle elezioni - Sky TG 24 - : La notizia della candidatura di Ubolratana Mahidol aveva fatto il giro del mondo, ma ora è stato decretato che la sorella del re deve restare al di sopra della politica