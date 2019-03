BMW - iX3 | i4 e iNext | le nuove immagini dei prototipi

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019) La BMW tiene viva l'attenzione sui futuri modelli elettrici pubblicando ledei collaudi al circolo polare artico della iX3, della i4 e della. Queste vere e proprie foto spia ufficiali non svelano molto più di quanto non sia stato già visto nei mesi scorsi, ma sono l'occasione per confermare l'evoluzione dei progetti in vista del debutto sul mercato e le differenze rispetto alle concept che ne hanno anticipato i contenuti.Debutto tra il 2020 e il 2021. La prima che vedremo sarà la iX3, molto simile alla controparte con motori endotermici e attesa sul mercato nel 2020, con produzione prevista nella fabbrica cinese della Brilliance per l'esportazione verso tutti i mercati. La i4 è invece una berlina totalmente inedita, che abbinerà le forme e le prestazioni sportive vicine a quelle di una coupè con la stessa piattaforma tecnica (di quinta generazione) che ...

