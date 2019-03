Vincenza, paura all’ufficio postale: un boato poi crolla il controsoffitto. “Tragedia sfiorata”

(Di domenica 24 marzo 2019)all'ufficiodi via del Mercato Nuovo a Vicenza, dove all'alba di domenica èto, sgretolandosi, il. Per fortuna era chiuso al pubblico, per cui non ci sono feriti. A dare l'allarme sono stati alcuni avventori di un bar attiguo dopo aver sentito un. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...