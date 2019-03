Una Viterbese distratta in difesa si fa rimontare ben due volte dalla Vibonese | al Rocchi

newtuscia

(Di domenica 24 marzo 2019) CRONACA DELLA PARTITA Ladi Mr.Calabro deve fare a meno per infortunio di giocatori importanti per l'economia del gioco della squadra, mancano Baldassin, Cenciarelli e Sini, quindi l'...

CRI_Viterbo : Anche oggi assistenza sanitaria alla Viterbese Castrense per la partita di serie C contro la Vibonese. Come al soli… - ViterboNews24 : ''Tusciadi'', le olimpiadi del viterbese Ogni disciplina sarà organizzata da una Associazione o Società Sportiva - fumoffus : @Luci_fero__ @TaniK72 Cioè, voi chiamate le faccende i fatti? Una sorta di viterbese che usa cosare per dire fatto? “L’hai cosato” -