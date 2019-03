Paulo Dybala manda un messaggio a Ramy e lo invita allo stadio | “Sei un eroe | voglio

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) “Ciao, come stai? Spero molto bene. Sono, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorreirtiStadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di potertire questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio“. Questo è ilaudio che l’attaccante della Juventushato a, il ragazzino protagonista assieme ai compagni della vicenda dell’autobus dirottato e poi dato alle fiamme a Milano.Dall’Argentina dove si trova per giocare con la sua nazionale, il calciatore ha saputo dstaff della squadra torinese di quanto accaduto in Italia e non ha esitato a contattarlo. Ilaudio è stato fatto ...

