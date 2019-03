NBA | Clippers battono Knicks e continuano a lottare per la “posizione” ad Ovest

NBA : Danilo Gallinari ancora decisivo - i Clippers battono anche i Knicks : New York Knicks-L.A. Clippers 113-124 Un successo da grande squadra, da gruppo consapevole, da franchigia pronta e in forma per affrontare i playoff. Danilo Gallinari sorride a fine partita nel suo ...

NBA.Gallinari e Clippers ok - Harden Show contro Spurs Belinelli : Un grande Danilo Gallinari, un sontuoso James Harden che si abbatte sugli Spurs di Marco Belinelli e i Lakers di LeBron James

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

NBA – Suggestione Lakers smentita : Doc Rivers rinnova con i Los Angeles Clippers : Doc Rivers ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i Los Angeles Clippers: tramonta la suggestiva ipotesi Lakers Nei giorni scorsi, il giornalista Peter Vecsley aveva lanciato una clamorosa bomba di mercato, riguardante la panchina dei Los Angeles Lakers. Coach Walton è arrivato ormai al capolinea: l’amore con i Lakers non è mai sbocciato e la disastrosa stagione attuale, che si avvia a terminare senza Playoff ...

NBA - Gallinari show e i Clippers volano ai playoff. Curry e Russell - notte da star : Una prestazione da leader vero di Danilo Gallinari trascina i Clippers ai playoff. La squadra di coach Rivers ha battuto gli Indiana Pacers 115-109 e si è guadagnata la certezza matematica di un posto ...

NBA – Montrezl Harrell e l’1vs1 con… Predator! Il cestista dei Clippers dà spettacolo a Venice Beach [VIDEO] : Montrezl Harrell dà spettacolo sul playground di Venice Beach: il cestista dei Clippers schiaccia in testa anche a… Predator! Negli ultimi anni, i Clippers hanno dato l’addio a stelle come Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin e Tobias Harris, ma sono ugualmente rimasti sempre in zona Playoff. Questa stagione, salvo clamorosi sconvolgimenti nelle ultime partite, non farà differenza. Il merito è anche di Montrezl Harrell e ...

NBA - Gallinari trascina i Clippers verso i playoff : Sei partite nel turno in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il posto di capolista a ovest, dopo ...

NBA - Gallinari spinge Clippers a playoff : ROMA, 20 MAR - Sei partite nel turno di questa notte in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il ...

NBA : Gallinari non si ferma più - i Clippers vincono anche contro Indiana : Mentre circolano voci di corridoio su una possibile "dipartita" di Doc Rivers per la prossima stagione - si parla di un passaggio all'altra franchigia di LA, i Lakers - il coach dei Clippers guida i suoi verso il terzo successo di fila. In un match, peraltro, difficilissimo, contro gli Indiana Pacers alle prese con la corsa al terzo posto della Eastern Conference. Ci ha pensato come sempre Danilo Gallinari, che ha chiuso per la settima volta ...

NBA. Danilo Gallinari trascina Clippers - super rimonta dei Nets : Ottava vittoria: è il ruolino di marcia dei Los Angeles Clippers, che nella notte italiana della Regular-Season dell Nba. Gallinari protagonista

NBA - Danilo Gallinari non si ferma : i Clippers battono anche i Pacers : L.A. Clippers-Indiana Pacers 115-109 Se vi state chiedendo quale sia la squadra più in forma del momento della Western Conference, e forse dell'intera NBA, la battaglia è ristretta alle due franchigie ...

Basket - NBA : Clippers vedono playoff. A Est cadono Milwaukee e Toronto : WASHINGTON - Con i playoff in cassaforte, i Los Angeles Clippers, 41-30, di Danilo Gallinari continuano a stupire portando a casa la settima vittoria nelle ultime otto uscite che vale il successo ...

NBA. 20 punti di Gallinari e Clippers vedono i play-off : Vittoria con vista sui play-off per i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo Staples Center

Risultati NBA – Lou Williams salva i Clippers sulla sirena : spettacolo tra Embiid e Antetokounmpo - trionfano i Sixers : spettacolo nella notte in vista dei playoff NBA: vincono Clippers, Kings e Sixers, ko Nets, Bucks e Raptors In vista dei playoff NBA sempre più vicini, nella notte italiana sei sono stati i match disputati sui parquet oltreoceano. Tra questi spicca la vittoria sul filo del rasoio dei Clippers contro Brooklyn. La franchigia di Los Angeles ha conquistato il successo casalingo grazie ad una tripla di Lou Williams segnata sulla sirena del ...