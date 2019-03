Legale Sy: non ora perizia psichiatrica

La richiesta diper Ousseynou Sy, l'autista del bus che ha sequestrato una scolaresca e dato fuoco al mezzo, non sarà fatta a breve. Lo afferma il suo. "Non è un'esigenza pressante. Lo stato di detenzione contempla anche l'osservazione psicologica",spiega l'avvocato. Non farà ricorso contro l'ordinanza del Gip, che ha confermato il carcere per il suo assistito. "Non lo ritengo né opportuno né necessario. C'è una oggettività dei fatti e una doverosità nella scelta del Gip", aggiunge.(Di domenica 24 marzo 2019)