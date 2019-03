Due milioni di contatti e la D euro Urso festeggia con i fan

Due milioni di contatti e la D'Urso festeggia con i fan : Quasi due milioni di contatti su Istagram, sono questi i numeri da capogiro che Barbara D'Urso ha ottenuto su Instagram dove ogni giorno posta foto e video e racconta la sua vita ai fan. Per ...

Due milioni di contatti e la D’Urso festeggia con i fan : Quasi due milioni di contatti su Istagram, sono questi i numeri da capogiro che Barbara D"Urso ha ottenuto su Instagram dove ogni giorno posta foto e video e racconta la sua vita ai fan.Per festeggiare l'ambito traguardato, ha deciso di incontrare alcuni di loro e lo ha comunicato in un post collegandosi al suo fan club ufficiale. "Quasi 2 milioni di voi. - ha scritto - Per festeggiare a breve organizzerò un incontro con qualcuno di voi! ...

Arriva Xi Jinping e i negozi perdono Due milioni : Due milioni persi in una sola giornata ed è anche un dato sottostimato. Il commercio romano sta piangendo lacrime amare. La visita del presidente cinese ha letteralmente bloccato il centro storico ...

Devil May Cry 5 è un successo : 2 milioni di unità vendute in appena Due settimane : A quanto pare Devil May Cry 5 (scopritelo nella nostra recensione) può già essere considerato un successo e la notizia è arrivata nel corso della GDC 2019 direttamente in un panel presentato dal director del titolo, Hideaki Itsuno. Manca l'annuncio ufficiale di Capcom, che sicuramente arriverà a breve, ma con una immagine Itsuno ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno acquistato il nuovo capitolo della serie, rivelando, come riportato ...

Retromarcia alla Scala : i ventiDue milioni tornano a Riad. Pereira bacchettato ma rimane : Prendi i petrodollari e portali a casa. Finisce la (soap) opera dei sauditi alla Scala. Pietra tombale ieri, dopo un Consiglio d’amministrazione «animatissimo», «cortese ma teso», racconta un partecipante, risoltosi in «una pettinata trasversale» per il sovrintendente e direttore artistico del Tempio, l’austriaco Alexander Pereira, che ha provato a...

Camera di Commercio - Due milioni per i Comuni dell'area metropolitana : NAPOLI. Mercoledì 20 marzo alle ore 10 il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e la giunta dell'ente Camerale incontreranno i sindaci di Napoli e dell'intera area metropolitana. Al centro ...

Beckham - Due stadi nuovi per l'Inter Miami : progetto da 800 milioni : Quanto è importante avere uno stadio di proprietà nel calcio moderno? Spesso è fondamentale, un aspetto che può fare la differenza nella gestione sportiva ed economica di un club. Ma c'è chi, negli ...

Stamperia clandestina a Napoli : sequestrati 36 milioni di euro falsi - Due arresti : Trentasei milioni di euro falsi scoperti in una Stamperia clandestina nel Napoletano , con due falsari sorpresi e arrestati mentre riproducevano le banconote. il bilancio dell operazione contro la ...

Due milioni e mezzo di italiani hanno problemi ai reni e spesso non lo sanno : In Italia 2,5 milioni di persone sono affette da malattia renale in stadio più o meno avanzato; per alcuni questa condizione evolverà fino all'insufficienza renale e quindi alla dialisi. Attualmente sono 50.000 i pazienti che fanno terapia dialitica, meno di un millesimo della popolazione generale che però assorbe il 2% delle risorse totali destinate alla sanità. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Rene, che quest'anno si ...

Frode nel commercio carburanti : evasi 6 milioni in Due anni - sequestrati 22 immobili : Con false dichiarazioni di intento avevano attestato di essere esportatori abituali per acquistare carburante in esenzione Iva, beneficio concesso dalla normativa fiscale per chi acquista beni per ...

Vincono Due milioni di euro con un Gratta e 'Vinci' e ringraziano il bar con un biglietto : "Pensavamo fosse uno scherzo" : Il biglietto fortunato è stato acquistato in un bar di via Ostiense, a Roma. I vincitori hanno lasciato una fotocopia sotto...

La felicità? In Due milioni ai gazebo e Veltroni che ti spara un film : gazebo, quasi due milioni. Questa è la soddisfazione. Enrico Letta ritorna a casa e Romano Prodi, vecchio ciricaua, avvicina vieppiù al villaggio il suo tepee. Questa è la felicità. Veltroni ti spara un film: il fratellone adulto, osservatore di arcobaleni, viaggia col fratellino tredicenne che pare

Agricoltura : Due bandi da 15 milioni di euro per i distretti rurali : ... enti ed imprese che hanno aderito con l'obiettivo di fare sistema per valorizzare le nostre risorse più importanti e dare nuovo slancio all'economia. La stessa attenzione c'era da parte del Governo ...

Le primarie Pd sono state un successo di partecipazione : quasi Due milioni : L’Italia ha voglia di normalità. Gli italiani vogliono che i grillini vadano a casa e torni la vera democrazia dell’alternanza.