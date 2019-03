De Boer e l' Inter «Con me c' era gruppo marcio»

De Boer : 'L'Inter era un gruppo marcio' : Non e' la prima volta e probabilmente non sara' l'ultima. Frank De Boer, nel 2016, ha guidato per appena tre mesi l'Inter prima di venire esonerato. Una decisione, quella del club nerazzurro, che l'...

Inter - nuova stoccata da Frank De Boer : “gruppo marcio - volevo cambiare tutto e buttare fuori diversi giocatori ma…” : Frank De Boer torna a parlare della sua pessima esperienza all’Inter e non risparmia una dura critica ai nerazzurri, definendo ‘marcio’ il gruppo nello spogliatoio con il quale ha avuto a che fare Nel 2016 l’avventura di Frank De Boer all’Inter non è stata certo indimenticabile, tanto per giocatori e tifosi, che non hanno un gran ricordo del tecnico olandese, tanto per l’attuale allenatore ...

Inter - De Boer spara a zero : “Gruppo marcio - volevo cambiare tutto” : Inter, DE Boer torna a parlare – Sono passati 2 anni e mezzo dalla fine della sua avventura all’Inter, avventura durata solamente un paio di mesi o poco più, ma Frank De Boer non dimentica la pessima avventura vissuta all’Inter. Era l’estate del 2016, Roberto Mancini aveva da poco dato le sue dimissioni da tecnico […] L'articolo Inter, De Boer spara a zero: “Gruppo marcio, volevo cambiare tutto” proviene ...

Inter - l’ex De Boer lancia bordate : “avevo a che fare con un gruppo marcio” : L’esperienza sulla panchina dell’Inter non è stata di certo positiva, adesso l’allenatore De Boer lancia bordate al club nerazzurro, ecco le pesanti dichiarazioni alla testata dei Paesi Bassi Voetbalzone, il tecnico parla di ‘gruppo marcio’. “Volevo cambiare l’Intera struttura e la cultura perché quel club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo, volevo ...

De Boer dichiara : 'All'Inter ero stanco - avevo la sensazione di aver lavorato sei anni' : E' tornato a parlare della sua esperienza in casa Inter, Frank De Boer, ex allenatore proprio dei nerazzurri. Attualmente il tecnico sta allenando la squadra dell'Atlanta United, che milita nel massimo campionato di calcio statunitense, la MLS (Major League Soccer). De Boer ha fatto anche un'esperienza, sempre come tecnico, in Inghilterra, precisamente al Crystal Palace. Anche in quell'occasione non è stato particolarmente fortunato, e dopo il ...