Circoncisione in casa | morto un bimbo di 5 mesi

(Di domenica 24 marzo 2019)Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo 2019 un bambino di 5in seguito a un intervento difatto indai genitori di origine ghanese.Ilè stato trasportato venerdì pomeriggio in condizioni disperate all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, ma i medici non hanno potuto già fare nulla per salvarlo. Sono così scattati, su segnalazione dell'ospedale, gli accertamenti dei Carabinieri e la Procura reggiana ha aperto un'indagine per omicidio colposo.Secondo quanto è stato ricostruito finora dagli inquirenti, il bambino è stato portato venerdì pomeriggio all'ospedale di Scandiano, già in arresto cardiaco, e poi trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al Sant'Orsola di Bologna, dove, purtroppo èOra la salma delè a disposizione della Procura per l'autopsia che la Pm Isabella Chiesi potrebbe fissare per i prossimi ...

