Assessori cacciati | Rivieri | Fi | | «Scontro nella Lega | informeremo Berlusconi»

voceapuana

(Di domenica 24 marzo 2019) In questo momento di gravissima crisi politica di Massa Forza Italia che dovrebbe avere un ruolo importante all'interno della coalizione è inesistente. Mi domando come mai il coordinatore provinciale ...

Mme_cactus : A parte gli arresti per corruzione, la nomina di un indagato per abuso d'ufficio al bilancio ecc. Una giunta in cui… - tuittipaloma : RT @valeriorenzi: Tutti gli assessori che sono stati cacciati dalla Raggi (o che se ne sono andati) -