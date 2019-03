Anche i jeans hanno un problema di ecosostenibilità

agi

(Di domenica 24 marzo 2019) La Levi's Strauss dopo 35 anni è tornata sul mercato azionario di Wall Street ed è stato un successo clamoroso, così come testimonia un articolo de Il Sole 24 Ore: “ILevi's sbarcano a Wall Street e volano, aprendo a 22,22 dollari per azione, sopra i 17 dollari fissati nell'ipo, un aumento del 32 per cento”.“Per il produttore disi tratta di un ritorno a Wall Street dopo quello del 1971, a cui seguì un delisting nel 1984. L'azienda puntava a una valutazione di circa 5,8 miliardi di dollari, ora nettamente superata e stando ai valori dei primi scambi vicina ai 9 miliardi”.Un esordio che ha ben poco a che fare con la fortuna se si pensa che la Levi's non ha solo brevettato il tessuto come capo d'abbigliamento ma ha praticamente inventato il mercato deinel mondo.Tutto cominciò con un sarto del Nevada, Jacob W. Davis, che aveva realizzato un paio di pantaloni ...

