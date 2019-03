Trono Over | Claudia a Michele | “Non puoi dirmi come gestire il mio ex”

Anticipazioni Trono Over : Maria De Filippi caccia dallo studio Gian Battista per un brutto comportamento. Leggi cosa è accaduto : Anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi caccia dallo studio Gian Battista, lui avrebbe dato uno spintone a una donna Le Anticipazioni del Trono Over, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, vede al centro... L'articolo Anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi caccia dallo studio Gian Battista per un brutto comportamento. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni U&D Trono Over : l'uscita di scena di Gianbattista : Lo scorso 22 marzo è stata registrata negli studi di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro di tutte le scene abbiamo avuto Gemma Galgani che ha subito una cocente delusione da parte di una sua nuova conoscenza e Gianbattista che è stato mandato via dallo show per aver avuto un atteggiamento inqualificabile nei confronti di una persona della redazione. Una delusione per Gemma Nel ...

Trono Over - Ida in lacrime : Riccardo risponde al suo messaggio : Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano in lacrime sui social: Riccardo Guarnieri risponde al suo messaggio Forse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è ancora detta l’ultima parola. La dama del Trono Over, dopo essere andata via da Uomini e Donne, ha continuato a condividere messaggi sui social riguardanti la sua esperienza in […] L'articolo Trono Over, Ida in lacrime: Riccardo risponde al suo messaggio proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi caccia Gian Battista dal Trono Over : cos’è successo : Trono Over anticipazioni: Maria De Filippi si infuria con Gian Battista Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over. E in base alle anticipazioni pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it ne sono successe di ogni. Cos’è capitato? Gianni Sperti e Gian Battista hanno discusso duramente. L’opinionista, litigando con quest’ultimo, è arrivato anche ad accusarlo di aver aggredito una collaboratrice della De Filippi. A ...

Trono Over spoiler - Maria caccia Gianbattista : ha dato uno spintone ad una collaboratrice : L'ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne di ieri ha visto l'eliminazione dal programma del cavaliere Gianbattista. Nelle ultime settimane, l'uomo aveva fatto parlare molto di sé a causa di un presunto accordo con la dama Claire. Nelle scorse puntate era infatti stato mostrato un video fatto pervenire alla redazione da un fan di U&D, che mostrava i due mettersi d'accordo sulle cose da dire sul loro percorso. Il filmato in ...

Trono Over Uomini e Donne : Sossio e Ursula criticati dopo l’annuncio : Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne attaccati sui social Ursula Bennardo e Sossio Aruta, in queste ore, hanno fatto discutere per aver annunciato di aspettare un figlio. Difatti i due l’hanno rivelato ieri alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Un annuncio che ovviamente ha creato un bel subbuglio mediatico. Ma non è finita qua perchè poco fa Sossio e Ursula sono stati attaccati sui social. ...

Uomini e Donne - l'ecografia in studio : "È incinta". Sconcerto al Trono Over : i vecchietti in dolce attesa : Bebè in arrivo per Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di chi ha assistito alla registrazione del dating show, pare proprio che la dama abbia mostrato addirittura l'ecografia a una esterrefatta Maria De Filippi. La coppia ha già dei figli nati d

Trono Over : Ursula e Sossio Aspettano un Figlio! : Felice notizia per Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. La coppia di Uomini e Donne Over ha annunciato l’attesa di un figlio. Ecco i commenti dei fan! Siamo lieti di annunciarvi una lieta novella che ha coinvolto due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. I due sono stati protagonisti di una lunga e complicata conoscenza, che ha messo a dura prova il loro rapporto, senza ...

5 curiosità su Barbara De Santi - dama del Trono Over di U&D : Barbara De Santi è nata il 24 maggio 1969 a Mantova. Consegue il diploma di Geometra presso l'Istituto d'Arco e si appassiona bene presto al mondo della musica e dell'insegnamento. Di seguito 5 curiosità sulla dama del trono over di U&D.