Strage di ragazzi in tre incidenti stradali | sei morti

Senegalese dà fuoco ad un bus con 51 ragazzini a bordo : «Fermate le morti in mare». Arrestato per tentata Strage : Un giorno di terrore per 51 ragazzini a Milano: un Senegalese di 47 anni, Ousseynou Sy, autista di autobus, ha dirottato un mezzo e ha sequestrato gli studenti a bordo per poi dargli fuoco...