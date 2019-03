Stadio Udine è Summer School per manager

Nazionale - attesa a Udine : Stadio verso il tutto esaurito per la partita contro la Finlandia : Si annuncia il tutto esaurito a Udine per il debutto dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2020, sabato contro la Finlandia. Dopo le curve è al completo anche il settore distinti dello stadio ‘Friuli’, al momento sono rimati disponibili pochi biglietti di tribuna. Segnale di grande attesa per gli azzurri di Mancini che stanno continuando la preparazione a Coverciano. Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella ...

L’Italia torna a Udine dopo due anni : precedenti favorevoli in questo Stadio : Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi. Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 ...

Italia-Finlandia - lo Stadio di Udine verso il tutto esaurito : Grande attesa per il debutto degli azzurri nelle qualificazioni europee contro la Finlandia. A Udine si preannuncia il tutto esaurito. I biglietti venduti sono già oltre 18.000 con le curve al completo già da qualche giorno e il settore distinti in corso di esaurimento. I tifosi finlandesi annunciati sono circa 750. La partita di sabato sarà diretta dall'arbitro israeliano Orel Grinfeeld.