Milano-Sanremo | il “moschettiere” Alaphilippe batte tutti in volata | continua la

Albo d’oro Milano-Sanremo. Julian Alaphilippe succede a Vincenzo Nibali : Julian Alaphilippe ha scritto il proprio nome nell’Albo d’oro della Milano-Sanremo. Il fuoriclasse transalpino ha conquistato uno strepitoso successo precedendo con una volata da campione il belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) e il polacco Michal Kwiatkowski (Sky) sul traguardo di via Roma. La vittoria ha consacrato una volta di più l’infinito talento del corridore della Deceunick-QuickStep, capace di trionfare da favorito ...

DIRETTA Milano Sanremo 2019/ Streaming video e tv : Capo Berta e poi Cipressa! : DIRETTA MILANO SANREMO 2019 Streaming video e tv: percorso e orari, favoriti e vincitore della classica di ciclismo. Nibali detentore, oggi 23 marzo,.

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : all'attacco del Poggio Sky davanti : Il campione del mondo Valverde tra i primi, con Nibali e Sagan in testa alla Cipressa. Astana in testa al gruppo a 24 km, Sagan alla ruota di Valverde intorno alla ventesima posizione. Aggancio: a 25 ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : Valverde - Nibali e Sagan davanti : Il campione del mondo Valverde tra i primi, con Nibali e Sagan in testa alla Cipressa. Astana in testa al gruppo a 24 km, Sagan alla ruota di Valverde intorno alla ventesima posizione. Aggancio: a 25 chilometri da ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : attacco Cipressa - Masnada davanti : All'attacco della Cipressa Fausto Masnada avanti a 5 corridori, poi il gruppo dei favoriti a 1'05'. Fausto Masnada, 25enne bergamasco della Andrani, tenta l'attacco dopo Capo Berta. Gruppo a 1'16'. Il ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : a Capo Berta allungo di Schoenberger : Il gruppo si avvicina velocemente ai fuggitivi, a Capo Berta Schoenberger tenta l'allungo, subito raggiunto. I fuggitivi. Bettini Dopo Capo Cervo la Lotto Soudal con Adam Hansen in testa al gruppo per ...

Milano Sanremo 2019 - la corsa in diretta LIVE : La 110edizione della Milano-Sanremo , prima Classica Monumento della stagione, è scattata in mattinata con partenza da piazza Castello, con il Km 0 in via della Chiesa Rossa. Al via sono partiti 175 ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : a -60 km - il gruppo si avvicina a 3'10' : Superato il secondo e ultimo rifornimento, a Ceriale, i 10 in fuga con 3'24' di vantaggio su un gruppo che sta aumentando l'andatura. Milano-Sanremo, Nibali: "Ripetersi? Per vincere devo arrivare da ...

Ciclismo - in diretta la Milano-Sanremo : Si corre l'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, una delle classiche più attese, una corsa tradizionalmente poco pronosticabile. Fari puntati sul duo della Deceuninck-Quick Step composto da Julian ...

Ciclismo - Milano-Sanremo – Nibali non si nasconde : “per vincere devo arrivare da solo - vi spiego perchè” : Vincenzo Nibali spera di ripetere il bis della passata edizione alla Milano-Sanremo: lo ‘Squalo’ è ben conscio delle abilità degli altri ciclisti e spera in un arrivo solitario che lo favorisca Al via oggi la Milano-Sanremo 2019, la prima Classica Monumento dell’anno che dà il via alla stagione delle classiche che proseguirà, nelle prossime settimane, con il pavè e le Ardenne. Oltre 7 ore in bici per 291 km, come da ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : a 80 km dal traguardo - fuggitivi a 4'11' : A ottanta chilometri dal traguardo ci sono 10 fuggitivi, con 6 italiani: Masnada, Maestri, Tonelli, Raggio, Peron e Poli hanno poco più di 4 minuti di vantaggio sul gruppo guidato dall Uae di Gaviria. ...

Milano-Sanremo - incidente tra auto e bus poco dopo il passaggio a Pavia : traffico in tilt : Pavia, 23 marzo 2019 - Code per oltre due ore e mezza, in entrambe le direzioni, per un incidente che ha coinvolto 2 auto e un pullman. Lo scontro è avvenuto questa mattina verso le 11 nel tratto dell'...

LIVE Milano-Sanremo 2019 - DIRETTA ultima parte. Si entra nel vivo con Capi e Cipressa! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport dell’ultima parte della Milano-Sanremo 2019, prima classica monumento della stagione ciclistica internazionale e primo vero grande appuntamento del calendario dell’UCI WorldTour. Giunta alla 110a edizione, la Classicissima rinnova anche quest’anno uno spettacolo imperdibile per tifosi e appassionati. Lungo il tracciato di 291 km che unisce il capoluogo lombardo alla ...

