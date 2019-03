Leucemia | con il trapianto salva la vita alla sorellina | ' Ora sono legate per sempre'

Vaccini : i no vax schedano la famiglia del bambino che ha sconfitto la Leucemia : La vicenda di un bambino che non poteva tornare a scuola perché in classe presente un compagno appartenente ad una famiglia No - Vax ha generato un mare di polemiche. Non certo per colpa del bambino o della sua famiglia. Infatti il piccolo che, fortunatamente, è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro, potrà tornare in classe nel giro di un anno. A creare ulteriori polemiche sono stati questa volta proprio i sostenitori No - Vax ...

Roma - bimbo con Leucemia senza scuola a causa di compagni non vaccinati : si va verso il rientro ‘protetto’ in classe : La via del ritorno a scuola è più vicina per il bambino iscritto alla primaria di via Bobbio a Roma, affetto da una forma di leucemia linfoblastica acuta. Nei giorni scorsi, il legale della famiglia Gianpiero Scardone ha inviato una seconda diffida alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Via Ceneda” Anna Allerhand per sapere “quali misure generali e specifiche siano state prese in relazione alla messa in piena sicurezza” della scuola in ...

Padova - Luca morto a 10 anni di Leucemia : ha lottato per un anno contro la malattia : Luca Buffagnotti, 10 anni, si è spento mercoledì all'ospedale di Padova. Per tutti, amici e familiari, si è trattata di una tragedia difficile da accettare: al bambino era stata diagnosticata la leucemia, a giugno. Negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il calvario della malattia, tra terapie e ospedali.Continua a leggere

Sconfigge la Leucemia ma non può tornare a scuola : nella sua classe bimbi non vaccinati : Il bambino ha otto anni ed è immunodepresso. "Basterebbe una varicella per farci tornare nell'incubo" racconta la madre al...

WWE – Roman Reigns ritorna a RAW : novità sulle sue condizioni dopo la Leucemia [FOTO] : Tramite un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, Vince McMahon ha annunciato la presenza di Roman Reigns nella prossima puntata di RAW Roman Reigns tornerà a RAW! La notizia che ha reso felici tutti i fan della WWE è arrivata, nelle ultime ore, direttamente dall’account Twitter di Vince McMahon. Il chairman della federazione di Stamford ha cinguettato: “Roman Reigns (aka Joe Anoa’i) svelerà le sue condizioni nella lotta contro la ...

Sofia a 3 anni sta combattendo contro la Leucemia - parte raccolta fondi : ...si sono immediatamente prodigati per raggiungere il Dana Children's Hospital in Istraele in modo tale da poter ricevere le migliori cure possibili visto che quest'ospedale è tra i migliori al mondo. ...

Oms : attenzione a farmaco contro la Leucemia falsificato : Il falso medicinale, con foglio informativo scritto solo in inglese, è stato rinvenuto anche in alcune regione delle Americhe L'iclusig è uno dei farmaci più cari al mondo, in Gran Bretagna una ...

La mamma di Frida : «Vi racconto come ha vinto la Leucemia» - : Non pratica sport , ma è soddisfatta dei progressi compiuti sul piano fisico: ha imparato a nuotare, corre quanto i compagni durante l'ora di educazione fisica e ha pure concluso la maratona di ...