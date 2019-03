La Confessione | Maurizio Costanzo | Maria? Più brava lei di me

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)"Questa è sua moglie,De Filippi" introduce l'argomento Peter Gomez, nel corso dell'intervista a, appena andata in onda, poco fa, a La, sul Nove."Come fa ad essere cosìa fare ascolti?" gli domanda immediatamente il direttore de Il Fatto Quotidiano.sa bene cosa rispondere, e non esita un istante: "ha successo perché lavora molto. Si immedesima tanto nelle storie che racconta, sta ore e ore a studiarsi ogni cosa nel minimo dettaglio. Non credo che si faccia successo in televisione soltanto per il cambiarsi di abito ogni cinque minuti. No, senza preparazione non si va da nessuna parte" E prosegue: "Io l'ho conosciuta che voleva fare l'avvocato. Sicuramente io le ho dato l'occasione. Mi propose lei di voler far qualcosa che unisse i giovani e la loro amicizia. Così nacque l'idea di farle condurre Amici. Mi chiamò ...

