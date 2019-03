Il Fai apre le porte alle dimore del Fvg

Manchester City - la Uefa apre un'inchiesta per violazione del Fai r Play Finanziario : Il Manchester City potrebbe essere nei guai. La Camera Investigativa della Uefa , come spiegato in un comunicato ufficiale, ha aperto un'inchiesta nei confronti del club di Premier League per possibili ...

'Game Fai r' apre all'orario in notturna : Numerosi gli spettacoli in programma sui due ring del Game Fair, uno dedicato alle attività equestri e alla falconeria, l'altro riservato interamente alla cinofilia. Game Fair è anche un'occasione ...

Colmar apre a MayFair : Varcare le soglie di Annabel’s a Londra è un’esperienza per pochi eletti. Proprio l’esclusivo club members only nel quartiere di Mayfair ha fatto da cornice a uno degli eventi più esclusivi della fashion week londinese: il party per l’apertura ufficiale del flagship store di Colmar, il primo in assoluto nella capitale britannica. Lo store, il quindicesimo del brand dopo Kitzbuel, è un ampio negozio di ...