liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione siciliana Nelloal Presidente cinese Xi Jinping unaindi colore rosso rubino realizzata dal maestro Nicolò Giuliano di Monreale. Laha un significato di prosperità.

Musumeci_Staff : RT @Regione_Sicilia: La Via della Seta è anche la Via delle #Arance. Ad inaugurare il nuovo asse economico Italia-#Cina è stato il primo ca… - TV7Benevento : Cina: Musumeci donerà a Xi pigna rossa in ceramica... - dedelazia : RT @cinziamangano: #XiJinping In visita in #Sicilia #Sicily Un dubbio mi assale. Qualcuno ha avvertito l'imperatore della #Cina che l'isola… -