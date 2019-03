scuolainforma

(Di sabato 23 marzo 2019) Da qualche giorno si è aperto il tavolo di confronto riguardante il rinnovo delComparto ‘Istruzione e Ricerca’ del triennio 2019-2021. Tra le problematiche principali è emersa laEsse prevedono risorse aggiuntive al fine di retribuire in maniera giusta il lavoro professionale dell’intero personale, con il fine di raggiungere gli standard degli altri stati dell’area Euro.: l’articolo 36 della Costituzione E’ fondamentale rammentare quello che recita l’articolo 36 della Costituzione: ‘Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla QUANTITA’ e QUALITA’ del suo lavoro’. Quantità e qualità ancorate a parametri come: la qualità del servizio reso, il tempo impiegato per lo svolgimento e la quantità di lavoro svolto.ANCODIS, in un suo recente comunicato, fa notare come ...

scuolainforma : CCNL: revisione delle tabelle stipendiali, cosa c’è di nuovo? -