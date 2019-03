Black Shark 2 | il super smartphone perfetto per i videogiochi

Black Shark 2 - il nuovo re dei gaming smartphone - è ufficiale con caratteristiche da urlo : Black Shark 2 è stato presentato ufficialmente e può contare su una scheda tecnica da vero primo della classe, per il gaming e non solo. L'articolo Black Shark 2, il nuovo re dei gaming smartphone , è ufficiale con caratteristiche da urlo proviene da TuttoAndroid.

Black Shark 2 in arrivo tra marzo e aprile mentre Essential Phone PH-2 appare in un menu Vodafone : Con un post sul social network cinese Weibo,Wang Teng Thomas ha rivelato che il Black Shark 2 è pieno di personalità e molto cool L'articolo Black Shark 2 in arrivo tra marzo e aprile mentre Essential Phone PH-2 appare in un menu Vodafone proviene da TuttoAndroid.