Stefano Iacobone è morto L' ex campione di nuoto aveva 31 anni

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il mondo delpiange. L'exitaliano nei 100 farfalla31. La scorsa notte la sua auto è sbandata sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio in provincia di Bergamo.A riferirlo è la Federazione italianain un comunicato. Nel violento impatto contro la carreggiata, il delfinista ètragicamente nonostante l'arrivo dei soccorsi della Croce Rossa di Treviglio. L'atleta nuotatore lombardo attualmente tesserato per la società Master Melzo, ha nuotato per il Team Lombardia MGM e per l'Ispraallenato dal tecdnico federaleMorini.italiano nei 100 farfalla ai tempi dell'Ispra con cuistabilito nel 2009 il record italiano della 4×100 mista in vasca corta, nonché azzurro in diverse occasioni tra cui gli Europei di Stettino. A livello ...

