Stadio | Di Maio | giunta deve andare avanti

Stadio Roma - Di Maio : no dimissioni Raggi : 7.30 "De Vito lo abbiamo cacciato in 30 secondi ed è ciò che ci distingue dagli altri partiti (...).Se qualcuno sbaglia però va a casa. Frongia si è autosospeso, da quel che riferiscono i legali si va verso l'archiviazione". Così il leader M5S e vicepremier, Di Maio , parla sulla Stampa dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . dimissioni della sindaca Raggi ? Solo "fantapolitica". "Non vedo le associazioni a delinquere di cui parlavano i ...

Stadio Roma - arrestato De Vito (M5S) per tangenti. Di Maio : «Vicenda vergognosa - è fuori dal Movimento» : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma . Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

Il senatore di Forza Italia provoca M5s : “Gilet da ‘steward’ per Di Maio”. E Casellati : “Non siamo allo Stadio”. Bagarre in Aula : Tensione in Aula al Senato durante i lavori e l’esame degli emendamenti sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Il motivo? Il senatore Antonio Saccone (FI) ha provocato il M5s, ricordando una delle attività lavorative svolte dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio (che non era presente a Palazzo Madama, ndr), ovvero quella di steward negli stadi. Dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi, ha ...