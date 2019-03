Sossio e Ursula aspettano un figlio | la dama di Uomini e Donne è incinta

U&D - anticipazioni registrazione del 21 marzo : Ursula e Sossio aspettano un bambino : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono Over, sembra abbiano annunciato nel corso dell'ultima registrazione del programma avvenuta il 21 marzo scorso, secondo quanto riportato dal sito 'Il vicolo delle news', un lieto evento, cioè quello dell'attesa del loro primo figlio. Gli spoiler relativi all'ultima registrazione del 21 marzo del Trono Over hanno spiazzato ...

Gossip U&D - Sossio e Ursula aspettano un figlio : l'annuncio della gravidanza in tv : Colpo di scena a Uomini e donne per una delle coppie che abbiamo visto formarsi nel trono over. Stiamo parlando di Sossio e Ursula, i quali ieri pomeriggio hanno partecipato alla nuova registrazione del dating show sentimentale di Maria De Filippi che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 e hanno fatto una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico. I due, infatti, hanno rivelato di essere in dolce attesa del loro primo ...

URSULA BENNARDO E' INCINTA DI Sossio ARUTA/ L'annuncio a Uomini e Donne : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO che a Uomini e Donne annunciano di aspettare un bambino

Uomini e donne - Sossio e Ursula aspettano un bambino : Fiocco rosa o fiocco celeste? Ancora non si hanno notizie in merito: quel che è certo è che Sossio e Ursula, protagonisti del Trono Over di Uomini e donne e di Temptation Island Vip, aspettano un bambino.Secondo quanto riportato da Il Vicolo Delle News, i due si sarebbero presentati durante l'ultima registrazione del dating show di Canale 5 insieme all'ecografia, da mostrare al pubblico in studio e a Maria de Filippi, madrina del proprio ...

Anticipazioni Trono Over : Sossio e Ursula presto genitori! L’annuncio : Ursula Bennardo incinta di Sossio Aruta: la conferma al Trono Over E’ da poco finita una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ospiti speciali della puntata sono stati Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i quali hanno annunciato che diventeranno presto genitori. Un annuncio che in pochi minuti ha già messo in subbuglio tutto il web. In pratica, come svelato in ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Sossio e Ursula starebbero per diventare genitori : Cicogna in arrivo per due protagonisti di Uomini e Donne? Stando a quello che riporta il blog "Vicolo delle News" in questi minuti, sembra proprio che una coppia stia per allargare la famiglia con l'arrivo di un bebè. Le Anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione del Trono Over che c'è stata il 21 marzo a Cinecittà, fanno sapere che Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno spiazzato tutti comunicando di aspettare il loro primo figlio; in ...

Sossio e Ursula aspettano un figlio : la dama del Trono Over è incinta : Sossio e Ursula, lieto annuncio: la dama del Trono Over di Uomini e Donne è incinta Bellissima notizia quella data oggi da Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, la coppia ha annunciato nel corso della nuova registrazione la gravidanza. Ebbene Sossio e Ursula saranno […] L'articolo Sossio e Ursula aspettano un figlio: la dama del Trono Over è incinta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sossio Aruta innamorato di Ursula : 'Vorrei avere un bambino' : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tra le coppie più discusse di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come ricorderete i due si erano conosciuti più di un anno fa nel parterre del trono over per poi partecipare a Temptation Island Vip dove erano usciti insieme nonostante tanti grattacapi. Nonostante ciò i due erano tornati negli studi del people show da single. In seguito Sossio ...

Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne cambiati : l’Aruta commosso : Sossio Aruta e Ursula Bennardo ospiti a Uomini e Donne: la storia d’amore tra loro procede a gonfie vele Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne, come ospiti della puntata del Trono Over in onda l’1 marzo. La coppia annuncia di aver ritrovato finalmente la serenità, dopo un anno di alti e […] L'articolo Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne cambiati: l’Aruta commosso proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sossio Aruta - Ursula Bennardo : "Siamo strafelici" (video) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono gli ospiti d'eccezione della nuova puntata del trono over di 'Uomini e Donne', di oggi, venerdì 1 marzo 2019. La dama è felice del nuovo rapporto, instaurato con il calciatore, superata la crisi, di qualche mese, all'uscita di 'Temptation Island Vip':prosegui la letturaUomini e Donne, Sossio Aruta - Ursula Bennardo: "Siamo strafelici" (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 marzo 2019 15:15.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne - video : vita di coppia e Corrida! : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Uomini e donne, anticipazioni video: il racconto della loro vita di coppia e la Corrida....

Uomini e Donne : diretta puntata del 1 marzo - Sossio e Ursula tornano nel programma : In attesa della doppia scelta di Ivan e Andrea prevista questa sera, 1 marzo 2019, su Canale 5, oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne dedicato al Trono Over. Tanti i colpi di scena per questa ultimo appuntamento settimanale e si parlerà, in particolare, delle coppie composte da Ursula e Sossio e da Pamela e Stefano....Continua a leggere

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio e Ursula tornano nel Trono Over : Sossio Aruta e Ursula Bennardo fanno una confessione a Uomini e Donne Sarà all’insegna di ritorni e partenze la puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne. Il Trono Over chiuderà la settimana, nel programma condotto da Maria De Filippi, con sorprese e arrivi inaspettati. Sossio Aruta e Ursula Bennardo torneranno nel Trono Over, ma non per comunicare di essersi lasciati. Il cavaliere partenopeo e la dama di Taranto racconteranno di ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi pomeriggio : Sossio e Ursula ospiti in studio : Sono due gli appuntamenti con Uomini e donne previsti nella giornata di oggi 1 marzo. Si partirà dalla tradizionale puntata pomeridiana, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, per passare poi allo speciale in prima serata dedicato alla scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Se l'attenzione dei fan è soprattutto rivolta verso le decisioni che prenderanno i due giovani tronisti, anche lo spazio del pomeriggio riserva interessanti ...