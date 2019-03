Pallavolo – Serie A1 Femminile | Zanetti-Scandicci apre la penultima giornata | il

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)-Savino Del Beneladella regular season, domenica si gioca per la salvezza: la Lardini ospita Il Bisonte, Reale Mutua a casa Club Italia Si aprirà con un doppio anticipo la 25^ edi Regular Season della Samsung Volley Cup diA1, che potrebbe emettere più di un verdetto. Già ufficiale il primo posto dell’Imoco Volley Conegliano, che porta in dote alle pantere l’accesso alla prossima Champions League, tutte le altre posizioni restano da definire: nel match in diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre) traBergamo e Savino Del Benele orobiche inseguono i Play Off, mentre le toscane cercheranno il punto che le separa dalla certezza del terzo posto.Sempre sabato sera, in live streaming su LVF TV, Unet E-Work Busto Arsizio ed èpiù Pomì Casalmaggiore non solo si ...

