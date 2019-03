Napoli | a giugno una nuova piazza Garibaldi | tra alberi | giochi e wifi gratuito

Napoli - Lozano si può chiudere prima di giugno : Come riporta la Gazzetta dello Sport , il ds Cristiano Giuntoli lavora sul fronte Hirving Lozano. Già sono avviati i contatti con i dirigenti del PSV . Il prezzo di Hirving Lozano si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Questa è ...

Papa Francesco torna a Napoli : omaggio a San Luigi e pranzo con i gesuiti il 21 giugno : Papa Francesco torna a Napoli: venerdì 21 giugno il Santo Padre parteciperà a un convegno dedicato a San Luigi alla facoltà teologica di via Petrarca e pranzerà con i...

Cessione Hamsik - le mosse del Napoli ora e a giugno nel calciomercato : Marek Hamsik saluta il Napoli. Lo slovacco, dopo 12 anni e 121 reti in azzurro, passerà in Cina, al Dalian Yifang: affare concluso, operazione da 15 milioni di euro . Per il giocatore, invece, un ...

Napoli - il PSG non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

Calciomercato Napoli : per Bennacer bisognerà aspettare Giugno? : Il Napoli sta trattando in queste ultime ore di mercato il centrocampista dell’Empoli Ismael BennacerCalciomercato / SERIE A – Nonostante manchino soltanto meno di 2 ore alla fine del mercato, il Napoli prova a piazzare un colpo a centrocampo; dopo la partenza di Rog e la permanenza di Allan, De Laurentis prova il colpo dell’ultimo minuto, provando a prendere il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer. L’ex ...

Mercato - Napoli : stretta per Bennacer - per giugno si può fare : Il Napoli mette la freccia nella corsa a Ismael Bennacer. Per il talentuoso ventunenne dell'Empoli c'è la fila, ma il club partenopeo nelle ultime ore avrebbe sbaragliato la concorrenza e impresso l'...

Napoli - Rog al Siviglia in prestito fino a giugno : Ne aveva parlato chiaramente in conferenza stampa anche Carlo Ancelotti: "Abbiamo deciso di mandarlo via in prestito, ma alle condizioni del Napoli". E alla fine le condizioni sono state accontentate: ...

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Calciomercato Atalanta - Inglese nel mirino : il Napoli vorrebbe rinviare i discorsi a giugno : Miglior attacco della Serie A finora, ma nonostante questo l' Atalanta è al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Obiettivi chiari per la società nerazzurra, che ha messo ...

Allan subito e Koulibaly a giugno - il Napoli apre all'offerta del Psg : De Laurentiis ha dettato le sue condizioni e attende ora di ricevere la mail da Parigi con l'offerta finale. O dentro o fuori. E dalla Ville Lumiere raccontano di una mossa imminente, pronta a...

Psg - Allan per giugno : 100 milioni per convincere il Napoli : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 100 milioni per convincere il Napoli proviene ...