Marsala Calcio | Marsala – Città di Acireale 1946 1-0

trapaniok

(Di venerdì 22 marzo 2019) LA CRONACA: Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3, con in porta il palermitano classe 1999 Giovanni Compagno al debutto assoluto in azzurro in sostituzione dello squalificato Giappone ...

trapani24h : Marsala Calcio: Città di Messina – Marsala affidata al Sig. Giorgio Bozzetto della Sezione di … - AIA_Agrigento : Designazioni in C1! . . ?? ARB 2 Mario Luparello ? G.E.A.R. Sport Vs Citta di Leonforte ?? C1 . . ?? ARB 1 Giuseppe Si… - menelpallone : #SerieD - Gli arbitri della 28^ giornata Il SSD Città di Messina riceve il Marsala Calcio: calcio di inizio alle 16… -