Iva - Castelli : Governo lavora per evitare aumenti : Queste le parole del Viceministro dell'economia, Laura Castelli, a margine del Forum Confcommercio. " Tutto è difficile ma non ci hanno lasciato un'Italia in una situazione molto rosea - ha ...

Scuola - bonus docenti 500 euro e merito ultime notizie : si lavora per ‘interventi migliorativi’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un lungo post su Facebook dove parla di diverse questioni scolastiche rimaste in sospeso in ambito politico. bonus merito e bonus docenti 500 euro, interventi migliorativi ‘C’è molto su cui Governo e Parlamento stanno lavorando – scrive la Granato – oltre alle note questioni relative a concorsi, immissioni in ruolo e procedure di mobilità, peraltro ...

Lele Mora ora lavora in Albania : "Cerco volti nuovi per la tv. Barbara D'Urso? Da lei non ci andrò mai più" : A breve partiranno le registrazioni di un programma per la tv, dove lo vedremo come assiduo ospite. Inoltre, uscirà anche il suo nuovo libro che, dice, "farà paura a tanti". Stiamo parlando di Lele Mora e della sua rinnovata vita all'estero, ricominciata dall'Albania.Una lunga intervista quella rilasciata a IlFattoQuotidiano.it da Lele Mora, che proprio grazie alle nuove opportunità offertegli dall'Albania conferma di aver cambiato vita, ...

Nata prematura e salvata dai medici - ora lavora nello stesso reparto per salvare altri piccoli : La storia della 34enne statunitense Tammy Lewis che Nata prematura e dopo essere stata salvata dai medici alla nascita, ora lavora nello stesso reparto di terapia intensiva neoNatale per salvare altri piccoli in difficoltà come lo era stata lei. "Volevo poter restituire qualcosa" ha spiegato la donna.Continua a leggere

Modica - provvedimenti disciplinari per i lavoratori dell'IGM : Sono arrivate oggi in cantiere alla IGM di Modica, le prime lettere disciplinari per i lavoratori che hanno aderito allo sciopero selvaggio

Il segretario della Difesa statunitense Patrick Shanahan è accusato di aver favorito Boeing - per cui ha lavorato per 30 anni : Il Dipartimento della Difesa statunitense ha avviato un’inchiesta sul segretario della Difesa a interim Patrick Shanahan, che aveva preso il posto di Jim Mattis a gennaio: è accusato di favoritismi nei confronti di Boeing, l’azienda costruttrice di aerei per cui

Zingaretti vede Speranza - si lavora a lista per le Europee : Dialogo aperto tra Pd e Mdp sulla lista per le Europee. Questo l'esito dell'incontro tra Nicola Zingaretti e Roberto Speranza. C'è un work in progress. I due si rivedranno nei prossimi giorni. Ma, di fatto, la possibilità che anche Articolo 1 faccia parte con 'Siamo Europei' e altre realtà di una lista unitaria per le Europee è sul tavolo. Ma, sottolineano più volte Zingaretti e Speranza davanti ai giornalisti al termine dell'incontro, questo ...

Bus a fuoco - Salvini : fedina penale per lavorare col pubblico : Roma, 20 mar., askanews, - "Domani manderò una circolare ai sindaci per fare quello dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non lo è, che chi lavora a contatto coi ragazzini porti la fedina penale".

Sequestro bus con bambini - la Garante per l'Infanzia : "Verificare precedenti penali e condizioni psicologiche di chi lavora con i minori" : "Quando si affidano tanti bambini a una persona è necessario valutarne rigorosamente i requisiti. Mi riferisco al certificato penale e a quello dei carichi pendenti ma anche alla verifica delle condizioni personali e psicologiche di chi si trova a lavorare con i minori. Questo spesso non succede e, sembra, non sia accaduto oggi". A poche ore dalla tragedia sfiorata nel Milanese - dove un autista, sostenendo di voler vendicare i migranti ...

Oroscopo weekend 30 e 31 marzo : gratifiche lavorative per l'Acquario - Gemelli il migliore : In questo fine settimana del 30 e 31 marzo 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario. Urano in Toro e Marte, dapprima anch'esso nel segno di Terra, si sposterà domenica in Gemelli. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Sole sarà nei gradi dell'Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli il migliore Ariete: ...

Francesca Senette : “Ho superato le mie delusioni lavorative e oggi sono maestra di yoga” : La conduzione del Tg4, il passaggio in Rai, l’allontanamento senza spiegazioni dalla generalista. Per Francesca Senette significa, come ci confida con il sorriso, “parlare dei dinosauri”. D’altronde sono passati (almeno) dieci anni. “Una vita fa”. La giornalista racconta: “Sia chiaro: non voglio cancellare niente del mio passato, anzi grazie allo yoga ho capito che io sono la Francesca di oggi perché sono stata la Francesca dei ...

Brexit : Confartigianato Veneto - attrezziamoci per lavorare con un Paese extra Ue (3) : (AdnKronos) - L’invito che Confartigianato Imprese Veneto rivolge agli imprenditori è quello di essere, in ogni caso, preparati al fatto che il Regno Unito possa diventare, a tutti gli effetti, un Paese terzo. E, alla luce di questa totale incertezza, anche l’Italia si prepara a uno scenario tutt’al