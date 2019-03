internazionale

(Di venerdì 22 marzo 2019)L’ed Euridice di Gluck in scena all’Opera di Roma è così equilibrato e godibile che potrebbe essere usato come manuale per mettere in scena oggi un classico. Leggi

Ilsolito_In : RT @Internazionale: L'Orfeo ed Euridice di Gluck in scena all'Opera di Roma è così equilibrato e godibile che potrebbe essere usato come ma… - Internazionale : L'Orfeo ed Euridice di Gluck in scena all'Opera di Roma è così equilibrato e godibile che potrebbe essere usato com… - blogLinkes : L’immortale favola d’amore di Orfeo -