In uno scuolabus o in mezzo al mare. Lì si può trovare un antidoto all’odio : Rami, Fabian, Chiara, Dani, Adam, Filippo e Ricky sono i nomi riportati dalle cronache dei piccoli eroi che hanno sventato la tentata strage di stile terroristico e a sfondo razziale sullo scuolabus di Crema. Si tratta dello specchio della nuova società multiculturale che si va formando in Italia dentro un sistema di welfare pubblico sempre più raro nel mondo. La scuola italiana, con molte lacune, prosegue il proprio mandato costituzionale di ...

Per il pm il senegalese che ha dato fuoco a uno scuolabus ha agito da terrorista : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...

Un bambino di 3 anni è stato dimenticato dentro uno scuolabus per 6 ore : Un bambino di 3 è anni è stato dimenticato dagli accompagnatori dentro uno scuolabus per sei ore. Il fatto è accaduto a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, riporta Il Tirreno. Il bambino doveva arrivare nella sua scuola - la scuola materna Rosai Caiani -, ma l'autista non si è accorto della sua presenza ed ha parcheggiato il mezzo in un deposito. Ed è lì che è stato trovato il bambino, ...