Outlaws of the Old West è un nuovo open world con forti elementi survival ambientato nel selvaggio West : Anche dopo grandi successi come la serie Red Dead Redemption di Rockstar Games, l'ambientazione del vecchio West non è qualcosa che si vede spesso nei giochi. Ma con Outlaws of the Old West, dello sviluppatore Virtual Basement, questo survival open-world online affronta il tema del selvaggio West in un modo diverso. Durante il vostro viaggio nell'open world, sarete in grado di esplorare le vaste pianure e le montagne innevate e dovrete ...

Price of survival : il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider è ufficialmente disponibile : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che Price of Survival, la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. "Price of Survival", disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e venduto anche separatamente, è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Ritorna nel mondo di Shadow of the ...