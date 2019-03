Diritto d' autore | Fieg e Aie | Sì alla direttiva europea

Perrone : “La riforma del copyright? Non è solo per il Diritto d’autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Siae : Mogol in Senato senza Diritto autore cultura muore : Siae: Mogol in Senato: senza diritto autore cultura muore. Le Commissioni congiunte Istruzione Senato e cultura Camera hanno svolto oggi l'audizione

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per violazione del Diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Mediaset vince causa contro Facebook per violazione del Diritto d'autore e diffamazione : Mediaset ha avuto la meglio su Facebook, la piattaforma "condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma". Si tratta di un caso senza precedenti nella giurisdizione italiana, "un contenzioso al valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che ...

Verso una Direttiva Europea per il Diritto d'autore : ... ci sono poi quelle opere che compongono il corpus di biblioteche, archivi e collezioni, che lavorano in un sistema di gestione delle licenze eccessivamente complesso e non adeguato al mondo digitale,...

Riforma del Diritto d’autore : accordo raggiunto in Ue : Mercoledì 13 febbraio 2019 il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione hanno raggiunto un accordo per adeguare le norme sul Diritto d’autore all’era digitale: c’è quindi l’intesa sulla Riforma del Copyright. L’accordo è volto a adeguare le norme sul Diritto d’autore al mondo attuale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video on demand, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di ...

No - la Carlton Dance di Willy il principe di Bel Air non è protetta da Diritto d’autore : La notizia, per quanto buffa, era circolata qualche settimana fa destando un certo scalpore: l’attore Alfonso Ribeiro, noto per il ruolo di Carlton nella serie tv capitanata da Will Smith, Willy il principe di Bel Air, aveva fatto causa a due videogiochi. In particolare Ribeiro voleva portare in tribunale le case produttrici di titoli come Nba 2k e Fortnite in quanto sosteneva che sfruttassero impropriamente al loro interno la cosiddetta ...

Accordo Ue su riforma Diritto d’autore online - ora i giganti di Internet dovranno pagare : L'Accordo raggiunto a Strasburgo nel "trilogo" (il negoziato a tre) fra i rappresentanti del Parlamento europeo, la presidenza di turno del Consiglio Ue e la commissione europea sulla nuova direttiva Ue per la tutela del Copyright nelle piattaforme su Internet rappresenta un'importante svolta per la regolamentazione dell'economia digitale. La direttiva (se l'Accordo verrà confermato dalla plenaria di Strasburgo e dal Consiglio Ue) sottoporrà i ...

