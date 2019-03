COMA COSE Video | dal primo album Hype Aura al tour | ' tutto nasce da un fallimento'

Foggia-Cosenza - in quota COMAndano i rossoneri : Il Foggia è in piena zona play out e non vince da oltre un mese. Il Cosenza ha fatto l’en plein nelle ultime tre gare portandosi a soli due punti dalla zona play off. Ma nella gara di domani sera, anticipo della 26ª giornata di Serie B, il bilancio negativo dei Lupi allo Zaccheria pesa in maniera evidente sul pronostico finale. I rossoblu hanno perso le ultime quattro sfide giocate in Puglia e partono a 3,20 sul tabellone Microgame. Il ...